Chemins de fer : préavis de grève pour le 29 novembre

Le Front commun syndical des cheminots (CGSP, CSC, SLFP) vient de déposer un préavis de grève pour le mardi 29 novembre prochain.

C’est la suite de l’action de grève menée le 5 octobre dernier. Le préavis de grève court du lundi 28 novembre à 22h00 au mardi 29 novembre, 22h00.

Le Front commun syndical explique, dans un communiqué, qu’il "désapprouve l’insuffisance des investissements définie par le gouvernement à l’issue du dernier conclave budgétaire".

Selon les syndicats, les décisions du gouvernement "ne permettent pas de concrétiser pleinement les ambitions en faveur du développement et de la pérennité du rail". Bref, les montants prévus par le gouvernement ne cadreraient pas avec les objectifs des contrats de service et de performance de la SNCB et d’Infrabel.

Le Front commun rappelle aussi ses exigences de mesures urgentes "permettant de mettre un terme à la dégradation persistante des conditions de travail des cheminots, principalement le manque de personnel".

Les exigences syndicales portent ainsi sur le niveau d’emploi, les recrutements, les conditions de travail et le pouvoir d’achat.