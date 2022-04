Chemins de campagnes, bois et sentiers… Les marches Adeps en pleine nature qui vous attendent ce 24 avril

Denée est située dans les hauteurs de la vallée de la Molignée dans le Condroz. On y retrouve l’abbaye de Maredsous, fondée en 1872 par des moines bénédictins en style néogothique. Site remarquable de quiétude et de nature, elle accueille une école, une bibliothèque et une fromagerie. À quelques pas de là et, plus au calme, à Maredret, une seconde abbaye fut édifiée à l’intention des bénédictines. Découvrez cette région verdoyante grâce aux parcours Adeps de 5, 10, 15 et 20 km organisés ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Salle d’Anjou, rue Monseu 11 [5537]

Contact : Salle paroissiale – Éric Cobut – 0476 275.585