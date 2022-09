Chelsea veut Nicky Evrard, mais OHL ne veut pas lâcher sa nouvelle gardienne

Chelsea aimerait recruter Nicky Evrard, la gardienne des Red Flames, fraîchement débarquée à OHL. Mais le club louvaniste n’est pas prêt à lâcher son renfort estival.

L’info est dévoilée ce matin dans Het Laatste Nieuws. Chelsea a besoin d’une nouvelle gardienne. Ann-Katrin Berger souffre d’une récidive d’un cancer de la thyroïde, elle était en rémission depuis 2018.

Chelsea essaie de faire le forcing pour convaincre Nicky Evrard de venir à Londes, mais OHL n’est pas prêt à laisser partir celle qui a signé un contrat d’un an en juillet dernier : "L’intérêt était là ", a déclaré Peter Wilems, l’homme fort d’OHL. "Mais pas assez, surtout quand on connaît les prix du football féminin. Pour nous, ce chapitre est clos et je pense que Nicky le sait". En résumé si Chelsea ne casse pas sa tirelire, pas question de lâcher le dernier rempart louvaniste.