Chelsea : Thomas Tuchel content des efforts de Romelu Lukaku face à Tottenham

Depuis sa sortie médiatique entre les fêtes, les prestations de Romelu Lukaku avec Chelsea sont scrutées de très près par les supporters de Chelsea. Dimanche face à Tottenham, le Diable rouge a disputé toute la rencontre mais n’a pas trouvé la voie des filets lors de la victoire 2-0 des Blues.

Inefficace depuis trois journées en Premier League, Lukaku s’est surtout concentré sur son travail pour l’équipe. Une attitude appréciée par son coach Thomas Tuchel.

"Il a réalisé une très bonne performance au niveau collectif. Il a été fiable et y a mis beaucoup d’énergie", a souligné Tuchel, une semaine après les critiques qu’il avait adressé au Diable rouge.

"Il a joué à l’image de l’équipe. J’ai l’impression que nous travaillons vraiment dur quand nous n’avons pas le ballon et parfois nous ne sommes pas assez en confiance ou sereins quand on arrive dans le rectangle opposé… Mais l’effort est une prérogative chez nous, un standard. Et Romelu a tout donné en termes de travail pour l’équipe."