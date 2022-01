Chelsea perd encore des plumes à Brighton, Lukaku remplacé sans avoir été convaincant

Peu avant l'heure de jeu, Brighton égalise. Sur coup de coin, Webster place une tête puissante hors de portée de Kepa (1-1). Leandro Trossard, qui s'apprêtait à monter au jeu, exulte depuis le bord de touche. Lukaku est remplacé à la 80e minute, alors que Havertz et Werner montent au jeu pour forcer la différence. Le Belge aura livré une prestation à l'image de son équipe : moyenne. Peu joint par ses coéquipiers et, parallèlement, peu présent dans le jeu, ce n'est pas ce soir qu'il aura remis les supporters des Blues dans sa poche. Chelsea pourrait compter jusqu'à quinze points de retard sur Manchester City et doit désormais se concentrer sur d'autres objectifs : le top 4, la Ligue des champions, la FA Cup et la League Cup. Un programme qui reste très riche.