Chelsea ou l’art d’évacuer sa frustration à coup de millions

Sevré de titre en Premier League depuis 2017 et lassé de la domination du tandem City-Liverpool, Chelsea a visiblement décidé de mettre les petits plats dans les grands pour retrouver les sommets. Et comme souvent à Stamford Bridge, la recette reste la même : transférer à tout va, ne pas compter ses sous et ignorer les appels de détresse d’une tirelire qui explose de partout.

Au moment où nous écrivons ces lignes, Chelsea a déjà dépensé plus de 200 millions d’euros cet été. 201,59 millions pour être précis. Une modique somme injectée dans six joueurs : Marc Cucurella (Brighton, 65,3 millions), Raheem Sterling (Manchester City, 56,20 millions), Kalidou Koulibaly (Naples, 38 millions), Carney Chukwuemeka (Aston Villa, 18 millions) et Cesare Casadei (Inter Milan, 15 millions), Gabriel Slolina (Chicago, 9.09 millions).

Des transferts opérés dans chaque ligne qui satisferaient quasiment toutes les directions du monde. Mais pas celle, ultra-perfectionniste, de Chelsea. Refroidi par un début de saison en dents de scie et la lourde claque subie à Leeds, le front-office londonien songerait à aller encore davantage à la poche pour renforcer son noyau.

Et quand, dans l’Ouest de Londres, on met la main à la poche, on n’y va souvent pas de main morte. Cible de longue date de Blues déplumés en défense centrale, Wesley Fofana est de plus en plus proche de Stamford Bridge. La preuve, il est absent du groupe de Leicester depuis quelques temps et s’entraîne avec les U23. Questionné sur cette mise au ban qui pose évidemment question, Brendan Rodgers, le coach de Leicester, a expliqué que Fofana serait mis de côté jusqu’à… la fin du mercato. Comprenez entre les lignes : soit il part, soit il réintègre l’équipe.

Sauf qu’en football, rien n’est jamais aussi facile et qu’un transfert, aussi onéreux et bling-bling soit-il, ça se négocie. La direction de Leicester l’a bien compris et refuse, jour après jour, les offres de plus en plus généreuses de Chelsea. Selon les derniers chiffres, les Foxes auraient refusé une offre de 83 millions d’euros, obligeant Chelsea à encore voir sa proposition à la hausse. Rusés les renards…