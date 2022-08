Chelsea met 82 millions pour attirer Wesley Fofana de Leicester

Les clubs anglais de Leicester et de Chelsea ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour le transfert du Français Wesley Fofana pour un montant non dévoilé, mais estimé par la presse à 70 millions de livres (82 millions d’euros), une somme rare pour un défenseur.

Cette somme ferait de lui l'un des trois défenseurs les plus chers de l'histoire de la Premier League avec Harry Maguire, arrivé à Manchester United pour 78,3 M GBP (87 M EUR) et Virgil van Dijk, passé à Liverpool pour 77 M GBP (85 M EUR).

Il passerait aussi devant Lucas Hernandez comme défenseur français le plus cher de l'histoire, le Bayern Munich ayant déboursé en 2019 80 M EUR.

"Un des jeunes joueurs les plus cotés de la Premier League arrive pour renforcer encore la défense de Thomas Tuchel", se sont félicités les Londoniens dans leur communiqué, précisant que l’ancien Stéphanois âgé de 21 ans allait s’engager pour sept ans.

Fofana rejoint Londres après deux saisons passées sous les couleurs des Foxes qui l’avaient transféré du club français de Saint-Etienne en 2020. Il quitte Leicester en y ayant disputé 52 matches et après un succès en FA Cup (2021).

" Les deux derniers jours ont été très importants pour moi et je suis très heureux ", a déclaré Fofana. " Je me suis entraîné avec l’équipe ce matin et c’est un rêve pour moi. Je suis vraiment excité de commencer à jouer des matches pour les fans et le club. Je suis ici pour gagner des trophées – la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup, …"

Avec cette arrivée, les Blues renforcent encore un peu plus leur charnière centrale après l’arrivée cet été de l’international sénégalais Kalidou Koulibaly.