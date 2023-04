Chelsea – Liverpool, drôle d'affiche pour un match de milieu de classement (direct commenté 21h)

Chelsea-Liverpool, deux grands noms du football anglais face à face. Mais en cette saison 2022-2023, cette affiche n’est qu’un "étonnant" match de milieu de classement. Symbole de la saison compliquée des deux clubs. Une rencontre à suivre en direct commenté dès 21h.



Les Blues, 11es, viennent de se séparer de Graham Potter. L’ex-coach de Brigthon n’aura tenu que 31 rencontres sur le banc londonien. Après Thomas Tuchel, l’Anglais est le deuxième coach viré par Todd Boehly, le généreux mais impatient boss du CFC.



Trois crans et quatre points plus haut au classement, Liverpool connaît également une saison difficile. Mais Jürgen Klopp possède plus de crédit que ses collègues. Ses états de service sur le banc des Reds (7 saisons et autant de trophées) plaident pour lui, mais c’est tout de même à souligner dans un monde du foot où tout peut aller très.



Les deux adversaires restent sur une défaite douloureuse – respectivement contre Villa et à City – et ont besoin de se relancer. Chelsea peut encore rêver d’un exploit européen pour sauver sa saison. Liverpool a tout intérêt à se reprendre s’il veut encore espérer décrocher un ticket européen. Et les Reds n’ont plus que le championnat pour y parvenir.