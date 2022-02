Chelsea fait le job face à Lille, Lukaku reste sur le banc, Onana joue une bonne heure (2-0)

Chelsea s’est imposé 2-0 à domicile face à Lille ce mardi soir en match aller de la Ligue des Champions. Les Blues ont rendu une copie sérieuse alors que les Dogues ne sont pas vraiment parvenus à inquiéter les Londoniens, sans pour autant démériter. Les hommes de Thomas Tuchel ont rapidement pris l’avantage dans cette rencontre, avec un but de la tête Kai Havertz à la suite d'un corner dès la 8e minute. Christian Pulisic s’est chargé du but du break à la 68e minute. Lille semblait alors assommée et peu en mesure de revenir dans la rencontre.

Du côté des Belges, Romelu Lukaku est resté sur le banc. Amadou Onana a quant à lui disputé 65 minutes.