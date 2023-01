Chelsea fait douter Manchester City qui s’impose finalement et revient à 5 points d’Arsenal

Pour la 19e journée de Premier League, Chelsea recevait Manchester City pour une rencontre de haut vol. Si la rencontre a eu du mal à décoller, Chelsea pourra regretter de ne pas avoir réussi à marquer. Car en face, Pep Guardiola peut compter sur son banc qui aura été impliqué sur le seul but de la rencontre. Au classement, City revient à cinq points d’Arsernal.

La première période va être dominée par Chelsea malgré une possession de balle pour les Citizens. Pourtant Chelsea doit faire face à deux blessures (Sterling et Pulisic), mais les Blues se montrent au quart d’heure via Pulisic (avant sa sortie sur blessure).

Si Chelsea subit, Chelsea a les possibilités. Kai Havertz laisse Rodri sur place et centre en retrait pour Chukwuemeka. Ce dernier est contré et Hakim Ziyech voit sa frappe repoussée par Ederson.

Côté City, il faut attendre la 32e minute pour enfin voir une occasion, mais le tir de Gundogan passe à côté.

Si City se procure une seconde occasion à la 45e via Joao Cancelo, Chelsea aurait dû mener 1-0, mais Chukwuemeka voit son envoi repoussé par le poteau une minute avant l’occasion de Cancelo. C’est 0-0 à la mi-temps.

Pep Guardiola en profite donc pour changer deux défenseurs au retour des vestiaires afin de remanier un peu son équipe, en difficulté en 1ère.

Ces changements font du bien, City accélère, est mieux et trouve le poteau via Aké (50e). De Bruyne n’est pas en reste puisque le Diable Rouge se procure deux belles possibilités d’ouvrir le score. En face, Chelsea n’est pas en reste et Silva loupe le but.

Le match s’accélère enfin et l’ouverture du score vient des pieds de Mahrez qui sur une passe de Grealish fait 0-1. Les deux joueurs, montés au jeu à la mi-temps, donnent raison à Pep Guardiola qui est en train de réussir son coup.

Malgré les tentatives des deux équipes, le score ne va plus changer. Haaland n’aura donc pas marqué malgré une belle tentative via une passe de Kevin De Bruyne. Manchester City fait la bonne opération et revient à cinq points d’Arsenal au classement. Chelsea s’enfonce un peu plus et est 10e au général.