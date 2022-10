Chelsea et Manchester United se quittent dos-à-dos après une fin de match folle

Chelsea et Manchester United se sont quittés sur un score de parité ce samedi soir, pour le compte de la treizième journée de Premier League (1-1). Au terme d’une rencontre équilibrée et plutôt pauvre en occasions franches, les Blues ont cru faire la différence sur un pénalty de Jorginho dans les dix dernières minutes. Mais Casemiro a égalisé dans la foulée, juste avant la fin du match. Les Mancuniens restent quatrièmes (20 points), un point derrière leur adversaire du jour (21).

Malheur au vaincu dans cette rencontre, qui s’annonce cruciale dans la course aux places qualificatives pour la Champions League. Cinquièmes avec 19 points avant la rencontre, les Red Devils ont l’occasion de dépasser leur adversaire du jour, quatrième avec 20 points.

À Chelsea, invaincu depuis huit matches de championnat à domicile, Graham Potter fait confiance à Sterling et Aubameyang pour animer son attaque. De son côté, Erik Ten Hag n'opère qu'un changement par rapport à l'équipe victorieuse de Tottenham. Le Brésilien Fred cède sa place au milieu de terrain Christian Eriksen. Cristiano Ronaldo est bien sûr absent, suite à la décision de Ten Hag de l’écarter temporairement de l’équipe première.

Ce sont les Red Devils qui dominent le premier quart d’heure. Dès la huitième minute de jeu, Luke Shaw lance les hostilités d’une frappe croisée qui passe à côté du poteau gauche de Kepa. Antony force ensuite Kepa à se détendre d’une frappe enroulée à l’entrée du rectangle (12ème).

Peu avant la demi-heure de jeu, Kepa remporte son face-à-face avec Rashford et maintient tant bien que mal son équipe dans le match (28ème). Chelsea n’y arrive pas et multiplie les imprécisions. Cinq minutes plus tard, Rashford force encore Kepa à la parade d’une frappe puissante (33ème).

Face à l’impuissance de son équipe, Graham Potter fait entrer Mateo Kovacic pour renforcer son milieu de terrain, dépassé par les évènements (36ème). Chelsea relève la tête et Aubameyang se crée la première occasion des Blues, mais sa frappe passe de peu à côté des cages de De Gea (39ème). La fin de première période est dominée par les Blues.

À la reprise, aucune des deux équipes ne parvient à se créer d’occasion franche et les débats s‘équilibrent. Peu avant l’heure de jeu, Raphaël Varane est contraint de céder sa place, en larmes, à Victor Lindelöf sur blessure (58ème).

La seconde période est pauvre en occasions. Sur un énième corner des Blues, Trevoh Chalobah place enfin une tête qui touche la barre transversale des Mancuniens (74ème). Deux minutes plus tard, Kepa s’interpose des poings sur une frappe lointaine des Red Devils.

Les deux entraîneurs enchaînent les changements pour tenter de faire la différence. Mais c’est à la 84ème minute que le match bascule. Sur un corner des Blues, McTominay accroche Armando Broja, et M. Atwell indique sans hésitation le point de pénalty. Jorginho, le spécialiste londonien des pénos, ne tremble pas et prend De Gea à contre-pied (87ème). Manchester United se réveille dans le temps additionnel et égalise finalement par Casemiro. Son but est validé par la goal-line. Les deux équipes se quittent dos-à-dos au bout du suspense.

La semaine prochaine, Chelsea se déplacera sur la pelouse de Brighton, tandis que Manchester United recevra West Ham.