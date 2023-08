Chelsea et Liverpool partagent l'enjeu dans ce premier choc de la saison

Chelsea et son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino ont tenu en échec Liverpool (1-1) dimanche à Stamford Bridge pour la reprise du championnat, grâce notamment au défenseur français arrivé de Monaco, Axel Disasi, auteur du but de l'égalisation.

Coupable d'un mauvais placement sur l'ouverture du score signé Luis Diaz (18e, 0-1), le vice-champion du monde, âgé de 25 ans, s'est repris avec des interventions rassurantes et a vite égalisé (37e, 1-1) dans son premier match officiel avec les Blues. Entreprenant et accrocheur, le club de l'ouest de Londres a envoyé un premier signal positif après la dernière saison calamiteuse terminée à la douzième place, loin des strapontins européens. Liverpool a démarré la rencontre pied au plancher, sous l'impulsion notamment de ses deux nouveaux milieux de terrain Dominik Szoboszlai (ex-Leipzig) et Alexis Mac Allister (ex-Brighton), avant de se faire bousculer par Chelsea sur la durée. L'ancien Lyonnais Malo Gusto a disputé ses premières minutes officielles sous le maillot de Chelsea en remplaçant le capitaine Reece James en fin de partie.