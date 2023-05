Chelsea et Lampard s'enfoncent match après match : "Ce club est un gâchis absolu" tacle Jamie Carragher

La spirale négative ne s'arrête pas à Chelsea. Mardi soir, les Blues ont été balayés 3-1 par Arsenal. Pour l'entraîneur londonien Frank Lampard, le constat est encore plus cinglant. La statistique de ses défaites sur les derniers matches qu'il a coachés (NDLR : 10 défaites sur les 10 derniers matches) ne cesse de faire le tour de la toile. Et à chaque nouveau revers, elle s'allonge d'une ligne et prend de l'ampleur médiatique.