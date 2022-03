Chelsea écarte Lille et file en 1/4 de finale de Champions League malgré quelques frayeurs

Vainqueur 2-0 au match aller, Chelsea n'aura pas passé une soirée facile au Stade Pierre-Mauroy de Lille mercredi soir en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Les Blues se sont néanmoins imposés 1-2 pour éliminer un valeureux LOSC.

Les Londoniens, sans Romelu Lukaku au coup d'envoi, ont globalement maîtrisé la rencontre mais sont passé par des moments délicats. Le premier à la 37e minute lorsque Burak Yilmaz a transformé un penalty lillois obtenu suite à une faute de main de Jorginho dans le rectangle.

Mené 1-0, Chelsea est parvenu à revenir au score dans les arrêts de jeu de la première période. Jorginho a ainsi pu se racheter en offrant le ballon du 1-1 à Christian Pulisic, déjà buteur à l'aller.

En deuxième période, le LOSC a provoqué de nouvelles sueurs froides aux fans des Blues en heurtant le poteau via Xeka (63e). Un tournant du match puisque Cesar Azpilicueta a inscrit le but du 1-2 moins de 10 minutes plus tard (71e) pour enterrer le moral et les espoirs de qualification du LOSC.

Thomas Tuchel a alors pu lancer Romelu Lukaku dans la bagarre à la 74e minute pour gérer la fin de rencontre, maîtrisée sans problèmes par les Blues.