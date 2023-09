Chelsea auteur de son plus mauvais début de saison depuis 1978 malgré un mercato XXL

L’argent ne fait pas le bonheur. L’adage se prête plus que jamais à la situation dans laquelle se trouve Chelsea cette saison. Malgré une nouvelle campagne de transferts XXL (907 millions dépensés en 2023, mercato hivernal et estival confondus), les Blues n’ont toujours pas trouvé la recette pour faire fructifier leur investissement.

Battu 0-1 par Aston Villa dimanche, le club londonien plonge encore plus dans la crise. Cinq petits points en 6 matches de Premier League, alors que le club n’est pas engagé sur la scène européenne. C’est tout simplement le plus mauvais début de saison des Blues depuis 1978, il y a 45 ans.

La faute notamment à une attaque stérile, incapable de marquer depuis 3 rencontres déjà. Chelsea, 14e de Premier League, n’a d’ailleurs que 5 buts à son actif depuis le début de la saison. Un désastre. Seuls Luton (3) et Burnley (4) ont marqué moins.

En 2023, les Londoniens ont ainsi atteint la barre des 13 matches sans marquer. Encore un match sans marquer et Chelsea égalera son triste record de 14 matches sans but sur une année civile qui date de 1995.

Face à ce bilan désolant, le manager Mauricio Pochettino semble désemparé.

"On doit être conscient de ce qu’il se passe mais on doit être calme", a prêché Pochettino. "L’équipe se bat, on ne peut pas dire qu’elle a baissé les bras après 70 minutes, ils se sont battus avec un joueur en moins. J’espère qu’on pourra inverser la tendance aussi vite que possible", a-t-il déclaré alors que son équipe a été réduite à 10 dimanche suite à l’exclusion de Malo Gusto.

"Je n’ai aucun doute sur le fait qu’avec le temps, l’équipe sera performante. En attendant, on ne peut pas cacher cette situation qui déçoit tous les fans, le club et nous, le staff et les joueurs", a encore déclaré Pochettino, logiquement sous pression après ce nouveau revers.

Comme Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard la saison dernière, l’Argentin va-t-il faire ses valises prématurément ? La stratégie adoptée jusqu’à présent par les propriétaires n’a pas vraiment porté ses fruits. Pas plus que l’option 'mercato XXL' prônée par le big boss Todd Boehly dont les dépenses depuis le rachat du club en mai 2022 dépassent allègrement le milliard d’euros.