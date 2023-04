Chelsea annonce se séparer de son entraîneur Graham Potter

Chelsea vient d'indiquer sur son site la fin de la collaboration avec son entraîneur Graham Potter, au lendemain d'une défaite 0-2 face à Aston Villa.

"Le Chelsea FC a annoncé que Graham Potter avait quitté le club. Graham a accepté de collaborer avec le Club pour faciliter une transition en douceur. En son temps avec le club, Graham nous a emmenés en quart de finale de la Ligue des champions, où nous affronterons le Real Madrid. Chelsea tient à remercier Graham pour tous ses efforts et sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l'avenir."

Bruno Saltor prendra en charge l'équipe en tant qu'entraîneur par intérim.

"Avec nos incroyables fans, nous soutiendrons tous Bruno et l'équipe alors que nous nous concentrons sur le reste de la saison. Il nous reste 10 matchs de Premier League et un quart de finale de Ligue des champions à venir. Nous mettrons tous nos efforts et notre engagement dans chacun de ces matchs afin de pouvoir terminer la saison en beauté" ont déclaré les co-propriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali.

Chelsea pointe à une décevante 11e place en Premier League, avec 38 points et 28 matchs. Graham Potter, ancien entraîneur de Brighton, était arrivé à Chelsea en septembre, après le licenciement de Thomas Tuchel.