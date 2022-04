Chelsea a besoin "d'un scénario de rêve" pour décrocher une qualification "presque impossible"

Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, estime qu'il sera "presque impossible" pour ses joueurs d'éviter l'élimination en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Il estime qu'ils doivent néanmoins rêver de renverser le Real Madrid et de se qualifier. Il s'est exprimé lundi devant la presse à la veille du duel.

Le tenant du titre se rend au stade Santiago Bernabeu après avoir été battu 1-3 à domicile par le Real Madrid, mercredi dernier.

Chelsea a redressé la tête samedi en s'imposant 0-6 à Southampton mais la mission de s'imposer par trois buts d'écart, ou au moins avec deux buts d'avance pour espérer jouer les prolongations, au Real demeure difficile.

"C'est l'un des plus grands défis de performer en tant qu'équipe en déplacement à Bernabeu. Si vous devez gagner par au moins deux buts d'écart, c'est très difficile, presque impossible. Nous devons être plus performants. Nous allons essayer, nous allons jouer au maximum de nos possibilités. C'est une grande soirée et un grand match et nous allons essayer d'être en meilleure forme et en meilleure condition que lors du match aller."

Tuchel estime que Chelsea doit arriver dans la capitale espagnole avec la conviction qu'ils peuvent réaliser une 'remontada'.

"Il nous faudra rien de moins qu'un scénario de rêve si on veut être capable de surmonter ça. La tâche est incroyablement difficile après le match aller. On a toujours le droit de rêver et il est parfois important d'imaginer et de rêver à certaines choses, mais cela ne change rien au fait que nous devons être prêts à être performants. Nous allons faire de gros efforts, ça vaut la peine d'essayer. Espérons que nous pourrons réaliser notre rêve."

Chelsea ne pourra compter sur Romelu Lukaku, touché au tendon d'Achille, ni Callum Hudson-Odoi blessé au même endroit ou encore Ross Barkley malade. En revanche, Cesar Azpilicueta est lui est disponible après avoir été testé négatif au Covid-19.