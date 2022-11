"Chefs-d’œuvre en réserves" : Un podcast pour (re) découvrir les musées à travers leurs réserves

L’éditeur de podcasts LACMÉ s’associe au Musée d’art contemporain de Lyon, au musée de la Piscine de Roubaix, aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, et au Centre Pompidou-Metz pour la première saison de Chefs-d’œuvre en réserves : une série audio imaginée et incarnée par François Giannesini, qui vise à faire (re) découvrir les institutions culturelles, à l’occasion d’une balade sonore en immersion dans leurs réserves.

En explorant ces trésors, le plus souvent ignorés du public, la série offre une opportunité unique de saisir, de l’intérieur, l’identité d’un musée, son histoire et l’empreinte laissée par les conservateurs et les artistes qui s’y sont succédé.

Chaque épisode d’une vingtaine de minutes est conçu comme une nouvelle aventure, visant à raconter de façon originale des histoires et des œuvres singulières. La première saison sera diffusée à partir du 9 novembre 2022, à raison d’un épisode par semaine, sur les sites internet des musées partenaires et sur l’ensemble des plateformes de podcasts : Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google podcasts, Amazon Music et Soundcloud.

Vous pouvez écouter le premier épisode consacré au Musée d'art contemporain de Lyon ici.