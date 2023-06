Chef de pupitre et violoncelle à l’Orchestre de la Monnaie, Sébastien Walnier dialogue avec les chanteurs

Habituellement, Sébastien joue dans la fosse d’orchestre de l’opéra et n’entend pas toujours très bien les chanteurs. Il ne voit d’ailleurs pas non plus le spectacle sur scène. Le chef d’orchestre sert de relais entre les 2 univers.

Dans le cadre de ce Concours, la situation est bien différente. Il joue sur scène, il entend bien le chanteur et le voit, ce qui permet aux instrumentistes d’établir une connexion musicale avec le finaliste, en suivant ses émotions, ses inflexions et de vraiment l’accompagner. Il faut surtout essayer de ne pas couvrir le chanteur car le combat est inégal.

Le finaliste doit se faire entendre en passant au-dessus de 80 instrumentistes. Le rôle de l’orchestre est surtout de le soutenir et de lui transmettre son énergie.

Dans un concours, chaque chanteur doit chanter seul même si dans l’air d’opéra qu’il interprète, il dialogue avec d’autres acteurs. A charge, souvent, pour le violoncelle solo de jouer la partie du chanteur manquant. Sébastien peut donc parfois véritablement dialoguer avec le finaliste, pour son plus grand plaisir.

L’adage populaire affirme que le violoncelle est l’instrument le plus proche de la voix humaine.

Lionel Lhote, notre baryton national, lui-même 6e prix du Concours Reine Elisabeth en 2004, a accepté de chanter avec Sébastien pour vérifier cette assertion. Un duo extrait de l’opéra "Les Pêcheurs de Perles" de Bizet permet de ressentir les similitudes de sonorité et de timbre. Quand le violoncelle joue seul, on pourrait presque penser que c’est une personne qui chante.

Vincent et Sébastien ont visité les tréfonds du théâtre mais gare au Fantôme de l’opéra qui y rôde !