Chef-d'oeuvre de l'Art Nouveau, la Maison Cauchie est à vendre à Etterbeek

La maison appartient aujourd'hui au couple Desissy, qui la met en vente. Voici ce qu'en dit l'annonce sur le site d'Immoweb : "Véritable joyau architectural, elle illustre l'apport de la peinture murale dans l'Art Nouveau. Derrière une façade unique décorée de sgraffites (peintures de façade), de feuilles d'or et de pilastres en bois se cache une maison jouissant d'une superficie de ± 330 m². Le sous-sol anciennement réservé aux fonctions domestiques, accueille une salle d'exposition. Le rez-de-chaussée aux murs décorés de sgraffites comprend 3 pièces de caractère, un salon, une salle à manger et une pièce arrière qui capte la lumière. Les espaces supérieurs, aménagés de fait en 2 appartements accueillaient anciennement l'espace nuit. Véritable fleuron du patrimoine bruxellois, cette maison, qui se prête aux agencements les plus divers, s'avère idéale pour un particulier, un amateur d'art, une fondation ou une galerie d'art".

De fait, la Maison Cauchie est actuellement un témoin du patrimoine Art Nouveau bruxellois, grâce à ses propriétaires qui l'ont sauvée de la destruction dans les années 1970. Désormais classée, la maison accueille le public depuis 1994. Une asbl organise des visites guidées et d'autres événements autour de l'Art nouveau. Qui qu'il soit, le nouveau propriétaire de ce joyau ne pourra pas en faire n'importe quoi. Il devra en tout cas disposer d'une fortune importante s'il veut acquérier le bien. l'annonce précise en effet : faire offre à partir d'1,8 million.