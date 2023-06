CHeesy, un resto pop-up dédié à la croquette au fromage suisse, va ouvrir à Bruxelles

Un nouveau resto pop-up, dédié au fromage suisse, va ouvrir à Bruxelles pendant 4 semaines en octobre 2023.

On vous en parlait il y a peu, les restaurants éphémères ont de plus en plus la cote et le phénomène ne reste pas cantonné à la France, notre plat pays suit aussi la tendance.

En octobre, on pourra retrouver un resto pop-up dédié à la croquette au fromage suisse, tout un programme ! Et si le fromage sera suisse, les chefs seront bien belges puisque les recettes inédites ont été élaborées par quatre chefs et crémiers du plat pays.

On se retrouvera donc chez ReBel, à la rue Lesbroussart, dans la commune d’Ixelles pour découvrir les créations des chefs des restaurants "Barge" (Grégoire Gillard) et "Flamme" (Hanna Deroover) à Bruxelles, "Victor" à Anvers (Victor Avonds) et "Liquorette by Alfonse" à Namur. Chaque semaine, un duo composé d’un chef et d’un fromager prendra les rênes de CHeesy afin de proposer un nouveau menu comprenant trois croquettes au fromage originales. Donc au total, vous pourrez tester 12 versions différentes de la croquette au fromage !

