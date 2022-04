Cheers to you : la start-up bruxelloise qui veut révolutionner la livraison de boissons à domicile

Cheers to you se veut avant tout facile : concept de livraison flexible, système de récupération des consignes et large éventail de boissons aux meilleurs prix – l’entreprise vise à faciliter la vie de tous. De plus, les boissons sont livrées à domicile, évitant ainsi

tout déplacement, effort et perte de temps au consommateur.

Mais l’aspect durable a beaucoup d’importance, c’est même le pmaître mot pour parler de Cheers to you : livraison en vélos-cargos électriques, système de consigne, offre de boissons locales et biologiques et partenariat avec Urbike. Le lendemain durable que l’on attend, c’est aujourd’hui qu’il faut le mettre en place avec ce genre d’initiative locale.

Si la start-up démarre fort à Bruxelles, les deux fondateurs aimeraient la voir grandir de plusieurs manières :