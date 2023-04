Cheb Runner, rencontre avec un alchimiste musical

Ces éléments qu’il collecte minutieusement peuvent être utilisés et réemployés dans plusieurs projets : l’assemblage de sons offre de multiples possibilités, c’est le " dépannage à la blédard, on dirait de vraies personnes mais c’est créé avec un outil digital ". Cela lui permet de créer et d’expérimenter à l'illimitée. Privilégiant l’interaction dans ses créations, il s’emploie à comprendre les cultures pour mieux les appréhender et leur rendre honneur tout en se diversifiant. " Pour être avant-gardiste, pour faire l’inverse de quelque chose il faut le connaître. Il faut commencer par le bas et non pas par le haut pour comprendre la vie et la culture. "

Et pour se diversifier, il insiste sur le fait que le son n’est pas seulement de la musique, " c’est aussi créer des jingles pour une station de train, utiliser des outils, expérimenter le son ou créer une installation ", et il se dirige de plus en plus dans cette direction en parallèle de la musique avec ses archivages et ses collaborations pour des installations ou des workshops pour des étudiants en architectures par exemple. Cet heritage qu’il construit, il cherche aussi à le transmettre.