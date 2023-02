"Cheaters", la romcom britannique qui explore l'infidélité sans aucun jugement

Une rencontre fortuite après l'annulation d'un vol conduit à une improbable nuit de sexe, dans l'hôtel d'un aéroport, entre deux inconnus d'une vingtaine d'années, Fola et Josh. Tous deux sont déjà en couple et, sans le savoir, vont bientôt être voisins ...

Créée par Oliver Lyttleton pour la BBC, Cheaters doit grandement sa réussite à ses deux interprètes principaux. On retrouve Susan Wokoma vue dans Chewing Gum et Enola Holmes, et Joshua McGuire aperçu dans Industry et Anatomy of a Scandal . Incarnant leurs personnages, déboussolés dans leur vie de couple, avec une grande justesse, ils sont tour à tour hilarants et bouleversants.

La créatrice de la série ne légitime jamais l'adultère mais explore l'infidélité de ses personnages sans aucun jugement. Elle ne donne jamais de réponse définitive aux questions qu'elle soulève, et c'est nous, spectateurs, à tirer nos propres conclusions. Rien n'est noir ou blanc dans cette série touchante qui explore l'intimité comme rarement on le voit à la télévision (les Britanniques l'avaient déjà brillamment fait dans Normal people).