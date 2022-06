CHC MontLégia: grève du personnel du bloc opératoire

Une grosse partie du personnel du bloc opératoire due l'hôpital du MontLégia à Liège se croise les bras ce jeudi.

Un mouvement de grève en front commun syndical pour dénoncer les conditions de travail et plus particulièrement le manque criant de personnel.

Une pénurie qui épuise le personnel en place et qui met en danger également les patients expliquent les syndicats. Les syndicats réclament une réaction de la direction. Faute de pouvoir engager, le personnel souhaite que l'o réduise le nombre d'opérations en fonction du nombre de soignants disponibles. Une entrevue entre direction et syndicats a eu lieu fin de matinée.