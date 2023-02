Chaves nouveau champion de Colombie, Quintana toujours à la recherche d’une équipe, termine troisième

Portant un maillot blanc orné du seul nom de sa propre marque de vêtements de sport, il a été soutenu massivement par les spectateurs présents. Daniel Felipe Martinez (Ineos) a pris la deuxième place.

Disputée à Bucaramanga, dans le nord-est de la Colombie, la course s’est décantée dans les 30 derniers kilomètres, un enchaînement de montées courtes mais intenses. Chaves, Quintana et Martinez étaient à la lutte avec le champion en titre Sergio Higuita (Bora), Miguel Angel Lopez (Team Medellin), récent vainqueur du Tour de San Juan, en Argentine, et Brandon Rivera (Ineos). Chaves a placé une attaque décisive à 7 km de la ligne.