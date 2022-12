Chaussées fermées et accidents ce samedi matin : les routes peuvent être glissantes

Les températures sont et resteront négatives toute la journée, les chaussées peuvent donc être glissantes. Le brouillard aura parfois du mal à se dissiper par endroit ce qui n'améliore pas les conditions de conduite. Les rayons de soleil s'imposent et cela peut influencer et diminuer notre vision de la route. Toutes ces conditions ne facilitent pas les automobilistes.

Quelques incidents se produisent depuis +- 11h ce matin comme:

- cette chaussée fermée dans la zone de travaux à Erpe-Mere sur l'E40 Ostende-Bruxelles. Cela provoque 6 km de circulation à l'arrêt avant Erpe-Mere vers Bruxelles. La circulation est également ralentie dans l'autre sens sur 3 km.

- cette chaussée également fermée à Erquelinnes sur la N40 Beaumont - Mons dans les deux sens.

- cet accident sur la N91 à Eghezée entre un camion et un tracteur. L'accident s'est produit dans le rond-point et la passage est impossible en direction de Hamme-Mille.

- cet accident sur le R0 aux 4 bras de Tervueren vers Zaventem

Nous vous tenons informés de la situation du trafic en direct sur Classic21.