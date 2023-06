Chaussée partiellement rouverte sur l'E19 à Hensies : un camion s'était couché sur le flanc mercredi

Dernière mise à jour : 1er juin à 06h50

Un accident s’est produit hier après-midi sur l'axe autoroutier E19 entre Valenciennes et Bruxelles à hauteur d’Hensies, un camion s'est retrouvé sur le flanc et a bloqué toutes les voies durant plusieurs heures. La chaussée a été dégagée et rouverte en partie hier soir. Cependant, l'asphalte a été endommagé et nécessite d'être réparé. Un chantier est donc en cours à cet endroit et concerne d'abord la bande d'arrêt d'urgence ainsi que la bande de droite, avec une vitesse limitée à 50 km/h. Une fois ces réparations terminées, c'est la bande de gauche qui sera en travaux cet après-midi. D'après la Sofico, les travaux devraient être terminés avant l'heure de pointe vendredi soir.