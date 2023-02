Chaumont-Gistoux : "Sans cette cellule destinée aux indépendants, ils ne se tourneraient pas vers le CPAS"

"On m’a conseillé à plusieurs reprises de m’adresser au CPAS, mais pour moi c’était inimaginable", confie Jordy. A 23 ans, il a vu son activité d’indépendant dans la construction s’écrouler comme un château de cartes : le manque d’expérience, un chantier impayé, puis la crise covid et la flambée des prix des matériaux l’ont mené à la faillite et entraîné dans la spirale de l’endettement.

"Quand je suis arrivé au CPAS, je leur ai dit que je n’avais plus rien : plus de carte d’identité, plus de téléphone, une adresse radiée, des dettes et plus de logement. Je dormais dans ma voiture", raconte le jeune homme. Il lui a pourtant fallu après d’un an avant de se décider à frapper à la porte d’un CPAS, en l’occurrence celui de Chaumont-Gistoux. "En tant qu’indépendant, on est censés faire nous-même notre travail. Je ne me suis pas dit qu’un service comme celui-là pouvait nous offrir une vraie aide et un vrai suivi", poursuit-il.