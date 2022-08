Chauffeurs LVC : pas simple de trouver une assurance qui ne soit pas hors de prix !

Nous avons rencontré une Bruxelloise qui vient précisément d’acheter un véhicule pour transporter les clients de la plateforme Uber. "Mon courtier m’a averti qu’il serait très difficile de le faire assurer. Et en effet, toutes les compagnies jusqu’ici m’ont refusé. Seule AG accepte mais les primes sont impayables et c’est encore pire auprès du Bureau de Tarification (ndlr : l’assureur en dernier recours qui doit proposer une assurance après trois refus). Là, on me réclame 5000 euros pour la seule responsabilité civile". Contactée, la porte-Parole d’AG, Laurence Gijs, confirme une tarification spécifique pour les chauffeurs de type Uber. Elle reconnaît que les tarifs sont souvent 3 fois plus élevés que les RC de particuliers, ce qui serait justifié par le grand nombre de kilomètres parcourus, et donc par un risque accru de sinistres.