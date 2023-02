Chauffeur de taxi, un métier plus varié qu'on ne le croit

Le chauffeur de taxi, dont la profession est composée à 93% d’hommes, a des journées bien remplies. Des soirées et des nuits aussi. Avec pour mission principale de conduire les clients d’un point à un autre. Mais outre la variété des rencontres que l’on peut y faire, source d’inspiration pour de nombreux films, romans et même l’émission de la RTBF Hep taxi, c’est surtout dans la variété des raisons des déplacements que le métier se découvre une étonnante variété. Car aux côtés des courses classiques : business, travail, voyage ou loisirs nocturnes ; il y aussi les nombreuses courses des taxis dits 'sociaux'. Auxquelles s’ajoutent les taxis médicaux, représentant à eux seuls, en France, plus d’1/3 des chauffeurs et qui contribuent à leur manière à l’atténuation des effets délétères de l’extension des déserts médicaux.

Il y a aussi ces nouvelles tendances, vouées à s’installer durablement. Dans le durable, justement avec des taxis moto (plus légers, plus agiles et moins polluants), ou des vélos-taxis ou des pousse-pousse à assistance électrique.

Dernière tendance de fond : des taxis conduits par des femmes, pour des femmes, afin de sécuriser un univers et un service encore marqué de craintes légitimes.