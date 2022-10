Chauffage électrique, au bois ou au mazout : gare aux dangers des méthodes "alternatives" pour se chauffer

La hausse des prix pousse parfois à des comportements dangereux. Une mère et sa fille ont tragiquement perdu la vie dans le quartier anversois de Wilrijk mardi soir. Selon la police locale, les deux femmes, âgées de 44 et 23 ans avaient allumé en barbecue à l’intérieur de leur maison et ont perdu la vie suite à une intoxication.

Les méthodes "alternatives" pour se chauffer ne sont toutes pas sans danger. Le chauffage électrique, par exemple, peut être utilisé comme chauffage d’appoint durant plusieurs heures. Il n’y a aucun risque d’intoxication au CO mais il existe un risque d’incendie, notamment si des objets se trouvent à proximité de la source de chaleur. Mieux vaut donc éviter de l’utiliser à proximité d’objets inflammables.

En revanche, un chauffage au pétrole est bien plus risqué. Son utilisation dans une chambre ou une salle de bain est à proscrire. Il dégage du CO directement dans la pièce où il est apposé, avec comme conséquence, un risque majeur d’intoxication et de mort.