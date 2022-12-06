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Опалення: як споживати якомога менше? | Chauffage: comment consommer moins?

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il y a 56 minutesTemps de lecture5 min
Par Charlotte Legrand avec Jean-François Noullet

Це запитання надійшло до нашої редакції. У разі відсутності опалення зменшити, вимкнути чи залишити на тій самій температурі? Ось поради фахівця, професора UcLouvain Франческо Контіно.

Основне правило: не грітися, коли вас немає

Деякі теплотехніки скажуть вам інакше. Але, за словами фахівця, з яким ми зустрілися, якщо в будинку немає серйозної проблеми з утепленням, краще не опалювати житло, коли вас немає. Навіть якщо це означає "бути трохи холодним", коли ви повертаєтесь додому або коли прокидаєтеся, чекаючи підвищення температури.

Навчитися регулювати кімнатний термостат (якщо він є)

Багато людей не розуміють, як працює кімнатний термостат. Однак це може бути дуже практично, якщо ви звернете увагу на витрати. Все більше і більше термостатів регулюються відповідно до часових інтервалів і днів тижня. Знову ж таки, важливо ретельно подумати про те, коли ви вдома, а коли вас немає.

Чи потрібно підтримувати мінімальну температуру? Це залежить від аварійного стану будинку, чи є проблеми з утепленням. Якщо витоки температури занадто великі, а також ризик вологості, це може пошкодити певні прилади в будинку. Краще в цьому випадку прагнути до підтримки базової температури. Для Франческо Контіно програмування "безпеки від замерзання" між 12 і 15 градусами є ідеальним у разі відсутності або навіть вночі.

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"Так, але коли ви перезапуститесь, опалення доведеться розгорнути на повну котушку!"

Це страх, який ми часто маємо. Професор Контіно заспокоює: "Ні, це не має значення". За його словами, навіть якщо котел споживає більше енергії при перезапуску, це завжди буде краще, ніж залишити установку працюючою "надарма", за відсутності мешканців житла.

З кожним увімкненням правильне налаштування!

Це загальне міркування, відключення або зниження опалення за його відсутності або вночі, має бути адаптовано відповідно до типу опалення, яким обладнано помешкання.

Ви опалюєте маслом чи газом? Все щойно сказане справедливо.

Будьте обережні, якщо ваше опалення 100% електричне, без теплового насоса. Тому, як правило, ми говоримо про "накопичувальне" опалення, яке заряджається вночі. Це часто супроводжується окремим лічильником з окремим тарифом, який діє лише вночі. В цьому випадку буде цікавіше запустити установку вночі.

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Якщо ваше опалення – це опалення без акумуляції та без теплового насоса, ми приблизно в тій самій ситуації, що й з газом чи нафтою.

У вас є тепловий насос? Увага. "Тепловий насос отримує калорії з повітря, і він працює краще, коли надворі тепле", — пояснює професор Контіно. Висновок: гріти краще вдень, а не рано вранці. "З моментом опалення краще відкласти, бо опалення буде ефективнішим, коли надворі добре".

Завжди корисна порада: провітрювати, обмежувати вологість, використовувати радіаційні обігрівачі

Гарне провітрювання будинку залишається основною порадою, яка полегшить обігрівання будинку шляхом зниження рівня вологості. Для професора Контіно вологість не повинна бути вище 60% або навіть 70%. Він також радить обладнати прилад для вимірювання цього показника. Є деякі у вигляді маленьких термометрів, які також вимірюють рівень вологості. Ви можете знайти їх за кілька євро.

Для зниження вологості необхідно провітрювання і аерація. Якщо житло обладнано механічною вентиляцією, це буде легше зробити. В іншому випадку, звичка, щоб отримати звичку відкривати вікна кімнат вранці і ввечері, ті кімнати, де ви жили протягом дня. Це дозволить вивести всю вологу, яка може накопичитися в кімнаті.

 Chauffage: comment consommer le moins possible?

C'est une question que notre rédaction a reçue. Faut-il baisser, couper ou laisser le chauffage à la même température en cas d’absence? Nous avons consulté Francesco Contino, professeur à l’école polytechnique de l’UCLouvain et spécialiste de l’énergie.

 

La règle de base : ne pas chauffer quand on n’est pas là

Certains chauffagistes vous diront le contraire. Mais selon le spécialiste que nous avons rencontré, sauf grave problème d'isolation de la maison, il vaut mieux ne pas chauffer son logement quand on ne s'y trouve pas. Quitte à "subir un peu le froid" quand on revient dans la maison ou lorsque l'on se réveille, en attendant que la température remonte. 

Apprendre à régler le thermostat d’ambiance

Beaucoup de gens ne comprennent pas comment le thermostat d'ambiance fonctionne. Or, il peut se révéler très pratique quand on fait attention à la dépense. De plus en plus de thermostats sont en effet réglables en fonction des plages horaire et des jours de la semaine. A nouveau, il convient de bien réfléchir aux moments pendant lesquels on se trouve chez soi et ceux pendant lesquels on se trouve à l'extérieur.

Faut-il garder une température minimum? Cela dépend de la vétusté de l'habitation, d'éventuels problèmes d'isolation. Si les fuites de température sont trop importantes, de même que le risque d'humidité, cela peut endommager certains appareils de la maison. Il vaut mieux, dans ce cas, viser le maintien d'une température de base. Pour Francesco Contino, programmer une "sécurité antigel" entre 12 et 15 degrés est idéal en cas d'absence, voire même la nuit. 

"Oui, mais au redémarrage, le chauffage va devoir tourner plein pot !"

C’est une crainte que l’on a souvent : si la température descend trop bas dans une habitation, l’installation de chauffage va devoir tourner à plein régime pour réchauffer l’habitation.

Le professeur Contino rassure: "Ce n’est pas grave". Selon lui, même si la chaudière consomme de l'énergie en se remettant en route, cela sera toujours mieux que d'avoir laissé l'installation tourner "pour rien", en l'absence des occupants du logement.  

 

Des nuances à apporter selon le type de chauffage

Ce raisonnement global, couper ou baisser le chauffage en son absence ou la nuit, doit être adapté en fonction du type de chauffage qui équipe l’habitation.

Vous vous chauffez au mazout ou au gaz? Tout ce qui vient d'être dit tient la route. 

Attention si votre chauffage est 100% électrique, sans pompe à chaleur. Alors, généralement, on parle de chauffage "à accumulation", qui se charge la nuit. Cela s'accompagne souvent d'un compteur séparé, avec un tarif bien distinct, valable la nuit seulement. Dans ce cas, il sera plus intéressant de faire tourner l'installation la nuit.

Si votre chauffage est un chauffage sans accumulation et sans pompe à chaleur, on est un peu dans le même cas de figure qu'avec le gaz ou le mazout. 

Vous avez une pompe à chaleur? Attention. "La pompe à chaleur va chercher ses calories dans l’air et elle est plus performante quand l’air est chaud à l’extérieur", explique le professeur Contino. Conséquence: il vaut mieux chauffer pendant la journée plutôt que tôt le matin. "Il vaut mieux retarder le moment où on va chauffer car le chauffage sera plus performant quand il fera bon dehors".

 

Quelques conseils toujours utiles 

Bien ventiler son habitation reste un conseil de base qui permettra de chauffer plus facilement le logement en réduisant le taux d’humidité. Pour le professeur Contino, le taux d’humidité ne devrait pas être de plus 60%, voire 70%. Il conseille d’ailleurs de s’équiper d’un appareil pour mesurer ce taux. Il en existe sous la forme de petits thermomètres qui mesurent aussi le taux d’humidité. On en trouve à quelques euros.

Pour réduire le taux d’humidité, la ventilation et l’aération sont nécessaires. Si le logement est équipé d’une ventilation mécanique, ce sera plus simple à faire. Sinon, l’habitude à prendre est d’ouvrir les fenêtres des chambres le matin et le soir, celles des pièces où l’on a vécu pendant la journée. Cela permettra d’évacuer l’humidité qui peut s’accumuler dans une pièce.

 

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