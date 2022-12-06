Опалення: як споживати якомога менше? | Chauffage: comment consommer moins?

Це запитання надійшло до нашої редакції. У разі відсутності опалення зменшити, вимкнути чи залишити на тій самій температурі? Ось поради фахівця, професора UcLouvain Франческо Контіно.

Основне правило: не грітися, коли вас немає

Деякі теплотехніки скажуть вам інакше. Але, за словами фахівця, з яким ми зустрілися, якщо в будинку немає серйозної проблеми з утепленням, краще не опалювати житло, коли вас немає. Навіть якщо це означає "бути трохи холодним", коли ви повертаєтесь додому або коли прокидаєтеся, чекаючи підвищення температури.

Навчитися регулювати кімнатний термостат (якщо він є)

Багато людей не розуміють, як працює кімнатний термостат. Однак це може бути дуже практично, якщо ви звернете увагу на витрати. Все більше і більше термостатів регулюються відповідно до часових інтервалів і днів тижня. Знову ж таки, важливо ретельно подумати про те, коли ви вдома, а коли вас немає.

Чи потрібно підтримувати мінімальну температуру? Це залежить від аварійного стану будинку, чи є проблеми з утепленням. Якщо витоки температури занадто великі, а також ризик вологості, це може пошкодити певні прилади в будинку. Краще в цьому випадку прагнути до підтримки базової температури. Для Франческо Контіно програмування "безпеки від замерзання" між 12 і 15 градусами є ідеальним у разі відсутності або навіть вночі.