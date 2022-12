Опалення: як споживати якомога менше? | Chauffage: comment consommer moins?

Beaucoup de gens ne comprennent pas comment le thermostat d'ambiance fonctionne. Or, il peut se révéler très pratique quand on fait attention à la dépense. De plus en plus de thermostats sont en effet réglables en fonction des plages horaire et des jours de la semaine. A nouveau, il convient de bien réfléchir aux moments pendant lesquels on se trouve chez soi et ceux pendant lesquels on se trouve à l'extérieur.

Faut-il garder une température minimum? Cela dépend de la vétusté de l'habitation, d'éventuels problèmes d'isolation. Si les fuites de température sont trop importantes, de même que le risque d'humidité, cela peut endommager certains appareils de la maison. Il vaut mieux, dans ce cas, viser le maintien d'une température de base. Pour Francesco Contino, programmer une "sécurité antigel" entre 12 et 15 degrés est idéal en cas d'absence, voire même la nuit.