Chauffage aux pellets et à l’électricité : le gouvernement planche sur des aides

Les autorités belges ont mis en place des aides pour le gaz, l’électricité et pour le mazout de chauffage Prix de l’énergie : le gouvernement prend des mesures pour aider la classe moyenne et les entreprises – rtbf.be, mais aucune aide n’existe jusqu’à présent pour les personnes qui ne se chauffent qu’à l’électricité et aux pellets.

Dans "QR le débat", nous avons posé la question aux ministres compétents. "Nous avons discuté de la question des pellets et du bois au gouvernement ce vendredi", répond Tinne Van der Straeten, la ministre de l’Energie. "Nous sommes ici dans une situation compliquée dans le sens où nous pouvons intervenir auprès des fournisseurs de gaz, électricité et de mazout via une automaticité en accordant une baisse sur la facture. Mais ça ne peut pas se faire dans l’immédiat pour les consommateurs de pellets."

Des propos qu’a immédiatement confirmé le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne : "Nous devons tenir compte des gens qui ne se chauffent qu’aux pellets ou à l’électricité. L’idéal aurait été d’étendre le chèque mazout aux pellets mais c’est compliqué puisqu’on n’a pas de liste de fournisseurs comme pour le mazout."