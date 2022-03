Chaudfontaine veut démolir une trentaine de maisons et élargir le lit de la Vesdre pour éviter de nouvelles inondations

Démolir une trentaine de maisons et élargir le lit de la Vesdre: C'est l'ambitieux projet de la commune de Chaudfontaine, sinistrée par les inondations meurtrières de juillet dernier. Ce projet d'envergure concerne la portion de l'avenue des Thermes comprise entre le pont du Casino et celui de l'usine d'embouteillage des eaux de Chaudfontaine. Il y a 8 mois, tout ce quartier a été noyé sous 3 mètres d'eau. Et certaines de ces maisons modestes, construites à flanc de berge, ont été littéralement éventrées. C'est bien simple, de l'autre côté de la rive, on voit encore à travers les logements et on aperçoit la nationale !

Le projet de la commune est d'en démolir un maximum, et très rapidement: "On a effectivement rencontré 27 propriétaires. Beaucoup d'entre eux nous ont indiqué qu'il étaient prêts à vendre à la commune, quelques-uns étaient plus réticents. Nous voulons privilégier des négociations à l'amiable avec ces propriétaires, on n'envisage pas de procéder à des expropriations", précise Daniel Bacquelaine, député-bourgmestre de Chaudfontaine, "les estimations de la valeur de ces maisons sont en cours".

L'espace ainsi libéré permettra d'élargir le lit de la Vesdre en réaménageant les berges. "L'idée serait de les réaménager en escaliers qui constitueraient autant de bassins, avec la possibilité ainsi d'élargir le lit de la rivière quand c'est nécessaire pour diminuer l'impact des prochaines crues", explique Daniel Bacquelaine. Et plus question d'y reconstruire de l'habitat évidemment, le site sera sans doute arboré. Reste à financer ces achats, démolitions et réaménagements de berges. La commune compte sur l'aide de la Région Wallonne.

Pour recréer de l'habitat, ce vaste projet prévoit également la construction d'un nouveau quartier juste en face, de l'autre côté de la nationale, sur le site de l'ancienne capsulerie. Il s'agirait cette fois de logements sur pilotis. Chat échaudé craint l'eau froide, surtout quand cette eau peut être meurtrière.