Chaudfontaine se réinvente pour retrouver une attractivité touristique réduite à néant par les inondations

Chaudfontaine, plus particulièrement Chaudfontaine Sources, retrouve petit à petit sa vocation touristique. Les inondations de juillet 2021 l’avaient réduite à néant.

Les eaux de la Vesdre avaient notamment dévasté le site de Source O Rama. "Les deux musées ont été complètement sinistrés. Heureusement, on avait réussi à sauver les œuvres de ArtHouse.", rappelle Véronique Billet, la directrice du syndicat d’initiative, "Le mini-golf était sous eau, comme la plaine de jeux. Le syndicat d’initiative, il n’en restait plus rien. Et sur l’esplanade, tous les pavés avaient sauté, toute la voirie était détruite." Avaient également été sinistrés, les établissements Horeca qui bordent cette esplanade du Casino, le Casino lui-même, le Château des Thermes, le parc Hauster ou encore l’ancienne piscine (fermée depuis 2018).

Ces inondations ont évidemment très durement impacté la fréquentation touristique à Chaudfontaine comme Véronique Billet l’explique : "A la sortie du covid, on était contents. On était en plein essor touristique. Et puis les inondations sont arrivées… Plus personne n’a voulu venir ici puisqu’il n’y avait plus rien. On a décidé qu’on n’allait pas se laisser abattre. On voulait rebondir. Avec le syndicat d’initiative, on a mis en place toute une série d’événements comme une balade nocturne de food-trucks, comme, ici dernièrement, un Chaudfontaine Collection Car où il y a eu plus de 300 voitures d’exception. On a fait venir des gens de partout. En termes de tourisme, on arrive à se réinventer. Si vous venez à Chaudfontaine, maintenant il y a vraiment moyen d’en profiter.".

Le Casino et le Château des Thermes ont rouvert. A côté de Source O Rama, la plaine de jeux et le mini-golf ont été rénovés et sont à nouveau accessibles. "Et cet été, autour de l’esplanade, les restaurants vont rouvrir. Petit à petit, ça redevient comme avant.", ajoute Véronique Billet.