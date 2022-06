Chaudfontaine relance le Festival des 5 saisons

La commune de Chaudfontaine s'apprête à inaugurer la nouvelle saison du Festival des 5 saisons le samedi 18 juin dans le parc des Sources, en partenariat avec l'ASBL Lieux communs, qui assure la direction artistique de l'événement.

Pour l'occasion, la journée sera ponctuée par des visites guidées et des concerts.

Cette édition est inédite à plus d'un titre, compte-tenu des inondations survenues l'année passée, explique la commune. "D'abord, elle marque le renouveau des parcs de Chaudfontaine, labourés par les eaux de la Vesdre. Depuis l'automne, le service de l'environnement, le service des travaux travaillent à lui rendre le visage accueillant qu'on lui connait, en collaboration avec Isabelle Fischer, architecte paysagiste de la Province de Liège et Rita Occhiuto, architecte paysagiste et professeure à l'ULiège. Ensemble, ils ont reconstruit le théâtre dans lequel la programmation du Festival des 5 saisons peut s'inscrire". Le festival sortira par ailleurs cette année du cadre strict du parc pour investir le cœur des villages où les artistes ont trouvé d'autres lieux et moyens d'expression. En témoigne cette fresque qui sera réalisée sur le pignon d'une maison située rue des Combattants, à Vaux-sous-Chèvremont, et qui pourra être admirée à l'automne 2022. La direction artistique a lancé un appel à candidatures et les citoyens sont à présents appelés à choisir l'œuvre qu'ils préfèrent. Des œuvres inédites, signées Louisa Raddatz et Marina Le Gall, représentant un essaim d'abeilles ainsi qu'un rhinocéros, seront également inaugurées au parc des Sources. Pour l'été, il est également possible de retrouver le parcours du Festival des 5 saisons dans la nouvelle application, "Fais tes Balises!"