Chaudfontaine : l’opération "remorques" a aidé les sinistrés à évacuer leurs déchets

En bord de Vesdre, Nicodème vient de débuter seul les travaux de rénovation de sa maison. Les bénévoles ramassent chez lui, tous les gravats issus de la démolition du faux plafond. "Ça aide énormément parce qu’ici, on en a vraiment besoin. Ça a été compliqué de s’accorder avec les assurances. On a démoli et ça fait qu’on a ça en moins à penser en plus de ce qu’on a encore à faire. C’est vraiment un sacré coup de main."

On s'est dit qu'on allait encore avoir besoin d'aide

Bénévoles, Richard et son fils Arnaud sont venus avec leur grosse remorque de la région de Charleroi. Ils ont entendu un appel aux bénévoles à la radio. "Il nous restait un jour de congé et on est venu. On n’était pas venu les mois qui ont suivi parce que là, il y avait un élan de générosité énorme et on s’est dit que ça allait retomber et qu’on allait encore avoir besoin d’aide. Et voilà, on y est !" Les deux bénévoles sont particulièrement émus par ce qu’ils ont vu. "Dans une maison où nous sommes allés, il y avait des photos à la fenêtre. La maman est décédée dans la maison et la photo était là."

Anthony et Charlotte espèrent ouvrir leur bar à vin en mars 2023