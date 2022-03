Chaudfontaine inverse son drapeau pour se mettre aux couleurs de l'Ukraine

Ces derniers jours, des drapeaux ukrainiens se sont notamment mis à fleurir sur des maisons communales. Mais cette marque de soutien n’est pas toujours simple à concrétiser.

Certaines communes ont, en effet, eu du mal à se procurer le drapeau ukrainien bleu et jaune. On a, par exemple, vu la commune de Wanze recourir à un appel sur sa page Facebook.

Chaudfontaine, par contre, n’a eu aucun souci pour parer sa maison communale d’un drapeau aux couleurs de l’Ukraine car, comme l’explique le bourgmestre Daniel Bacquelaine : "Les couleurs de Chaudfontaine sont le bleu et le jaune en bandes verticales. Mais ici, on les a remis en bandes horizontales, c’est le drapeau ukrainien. Et nous avons voulu apporter par là notre soutien à l’Ukraine et au peuple ukrainien, victimes de cette agression de Poutine.".

Ce sont toutes les démocraties libérales occidentales qui sont menacées.

Le soutien de Chaudfontaine ne s’arrête pas là. "Nous lançons sur notre site un message pour la population, pour ceux qui souhaiteraient ou qui pourraient accueillir des réfugiés ukrainiens.", indique Daniel Bacquelaine, "Nous allons aussi recenser un certain nombre de bâtiments disponibles sur la commune, avec évidemment une difficulté puisque nous sommes une commune qui a subi les inondations."

Quand nous lui demandons si une commune peut arborer le drapeau qu’elle veut sur sa maison communale, le bourgmestre calidifontain répond : "Oui. Nous l’avons déjà fait dans d’autres circonstances. On arbore le drapeau tibétain chaque année. Ici franchement, je pense qu’il n’y a pas d’hésitation à avoir. A travers l’Ukraine, ce sont toutes les démocraties libérales occidentales qui sont menacées et donc ce soutien est sans réserve."