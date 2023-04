Chaudfontaine intègre le réseau international Micro-Folie

La commune de Chaudfontaine a intégré le réseau Micro-Folie qui s’articule autour d’un musée numérique initié par le ministère français de la Culture.

Il s’agit d’une première en Wallonie, a indiqué mercredi Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine, lors de la présentation du concept. Molenbeek avait intégré le réseau en 2019.

Le concept Micro-Folie s’articule autour d’un musée numérique initié par le ministère français de la Culture, au départ d’une douzaine d’établissements culturels français fondateurs, et coordonné par La Villette. Le réseau compte à ce jour 350 Micro-Folie en France et partout dans le monde. "En donnant accès, et gratuitement, à des milliers d’œuvres, on fait en sorte d’amener l’art vers les gens, qui découvrent alors des œuvres qu’ils n’ont pas forcément l’occasion de voir. C’est aussi une manière de donner l’envie de pousser la porte de musées afin d’en apprendre davantage. Cela s’adresse aux particuliers mais aussi aux collectivités, à commencer par les écoles", précise Daniel Bacquelaine.