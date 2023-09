Chaudfontaine inaugure un réseau de vélos partagés et gratuits

C'est nouveau et c'est entièrement gratuit: A partir de la fin de de la semaine, la commune de Chaudfontaine proposera des vélos partagés. Les habitants pourront les utiliser sur le territoire de la localité. C'est une initiative en matière de mobilité douce mais aussi un projet social car ces vélos d'occasion, il y en 12, ont été remis en état par une entreprise de réinsertion sociale, Calidipôles, qui dépend du CPAS.

"Ce sont des vélos de récupération qui ont été reconditionnés et que nous allons mettre gratuitement à disposition de la population de Chaudfontaine", précise Didier Grisard, président du Centre Public d'Action Sociale de Chaudfontaine. "Nous avons déterminé les endroits où ces vélos seront stationnés, il y en aura dans toutes les entités de la commune. Ces vélos auront une puce. Les personnes qui voudront les utiliser activeront un QR code via leur gsm, ce qui donnera accès au numéro du cadenas afin de libérer le vélo. Après utilisation, il suffira de le ranger dans l'un des boxes installés aux quatre coins de la commune. C'est un projet qui a aussi un caractère social car les personnes qui les reconditionnent sont des habitants de la commune, des articles 60 qui sont écolés par des ouvriers-compagnons".

Ces vélos seront très reconnaissables car ils ont été repeints en jaune et bleu, aux couleurs de la commune. Petite précision: il ne s'agit pas de vélos électriques, donc il faudra tout de même un peu de souffle et de gros mollets pour pédaler de Vaux-sous-Chèvremont à Beaufays, perché 300 mètres plus haut.