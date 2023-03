Chaudefour, réserve naturelle sentinelle du massif du Sancy

C’est une vallée en auge unique, façonnée par les éruptions successives et creusée par les glaciers. Eric Vallet est guide et conservateur de ce lieu né de feu et de glace : " La Réserve Naturelle de Chaudefour est une des trois vallées glaciaires du Massif du Sancy en Auvergne. Notre rôle est de protéger, gérer et les découvrir ces milieux très diversifiés, car ils sont à la fois ouverts et fermés. " Landes et pelouses subalpines tiennent ici leur rôle. Le pâturage empêche la forêt de dominer, la biodiversité est assurée. C’est surtout la flore exceptionnelle qui fascine notre guide botaniste de formation. La position géographique des montagnes auvergnates favorise les influences méditerranéennes, alpines, atlantiques ou pyrénéennes au niveau végétal. Trois espèces présentes ici sont introuvables ailleurs : la Jasione et la Biscutelle d’Auvergne qui émergent des fins éboulis, et le Saxifrage de Lamotte. " La Jasione n’est présente qu’à Chambon-sur-Lac. Son aspect en coussinet offre à cette petite fleur bleue globuleuse une bonne résistance au vent, à l’évaporation et au froid. " De nombreuses plantes sont présentes depuis l’époque glaciaire. L’isolement du site lui permet d’être un observatoire des changements climatiques. " La Mauve musquée poussait à 1500 mètres d’altitude. On la retrouve aujourd’hui à 1850 mètres, au plus haut point de la réserve. Soit en bond de 300 mètres en une vingtaine d’années. "