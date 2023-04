Chatzidiakos-Pavlidis : le duo grec de l’AZ Alkmaar

C’est une équipe assez méconnue qu’Anderlecht s’apprête à affronter pour une place en demi-finale de la Conference Ligue : l’AZ Alkmaar. Actuellement quatrième d’Eredivisie (mais ils étaient encore deuxièmes il y a quelques semaines), les Néerlandais font une saison plutôt remarquée et remarquable grâce notamment à un duo de Grecs, aussi soudé sur le terrain qu’en dehors.

Ils s’appellent Pantelis Chatzidiakos et Vangelis Pavlidis, un défenseur et un attaquant, ils ont 26 ans et 24 ans et sont tous les deux internationaux grecs en plus de jouer pour l’AZ Alkmaar : "La vérité c’est que quand on s’est rencontré avec Pantelis, on ne se connaissait pas très bien. On était juste deux Grecs qui venaient de se rencontrer. On a commencé à se parler, passer du temps ensemble et on est devenu inséparables."

Les trajectoires des deux joueurs devenus meilleurs amis sont pourtant très différentes. Pantelis, le défenseur, a lui intégré l’académie de l’AZ à 15 ans et n’a jamais rien connu d’autre qu’Alkmaar dans sa carrière : "Mon aventure a commencé très jeune. On est venu vivre aux Pays-Bas car ma maman est néerlandaise. J’ai eu de la chance de rejoindre Alkmaar. Ma maman a demandé au club de me faire faire un essai et depuis je n’ai plus quitté le club. J’ai joué chez les jeunes de mes 15 à mes 18 ans avant d’intégrer l’équipe première."