Chats errants dans Bruxelles : les trappeuses sont toujours aussi débordées

Dans le potager de la rue Verdonck à Evere, deux chats sauvages s’avancent avec méfiance vers l’abri de jardin. Il est 13 heures, généralement le moment où la bénévole du quartier vient les nourrir. S’avançant prudemment, ils découvrent un repas copieux qui les attend. Ils ne le savent pas encore, mais aujourd’hui ils seront capturés par Stéphanie pour recevoir les soins dentaires dont ils ont besoin.

Stéphanie Challe est la directrice de l’asbl Ever’y Cat qui s’occupe de soigner et stériliser les chats errants en région bruxelloise. Cela fait bientôt douze ans qu’elle est trappeuse de chats. Avec environ quinze missions par jour, Stéphanie lutte quotidiennement contre la précarité féline : “Nous, on fait en sorte de les faire stériliser, déparasiter, les soigner si besoin et ensuite on les relâche, toujours sur leur territoire initial. On fait en sorte que quelqu’un leur donne à manger”.