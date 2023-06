ChatGPT vs philosophe : qui a les meilleurs points au bac philo 2023 ?

Le philosophe Raphaël Enthoven s’est mesuré à l’épreuve du mercredi 14 juin, jour de la philosophie au bac chez nos voisins français et il n’était pas le seul, ChatGPT était aussi de la partie.

C’est une idée d’Armand Berry, directeur de Paris School of Technology and Business et organisateur de l’événement, comme l’explique 20Minutes. Suite à une vidéo de Monsieur Phi, remettant en cause l’intérêt de passer un bac pendant 4 heures alors qu’une "machine" peut le faire en quelques minutes… Qu’à cela ne tienne, et si on faisait un petit test, un philosophe et ChatGPT qui reçoivent la question de l’épreuve en même temps que les étudiants : qui aura le meilleur score ?

Avant de donner les résultats, il est important de souligner que ChatGPT a dû s’entraîner. Si l’intelligence artificielle peut répondre facilement à tout un tas de questions "simples", disserter sur une question philosophique au niveau du bac ne se fait pas de but en blanc. Monsieur Phi explique dans une vidéo comment Mahdi Zargayouna et Frédéric Guez, deux experts de l’IA, ont entraîné ChatGPT pendant plusieurs semaines en lui donnant des instructions de plus en plus précises et en lui demandant d’imiter le style d’écriture de Raphaël Enthoven.