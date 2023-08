ChatGPT va-t-il remplacer nos médecins ?

L'intelligence artificielle (IA), on ne parle plus que d'elle ! Elle s'invite de plus en plus dans notre quotidien en nous permettant, par exemple, de réserver un vol ou un restaurant, de sécuriser notre téléphone via la reconnaissance faciale etc.

Et l'utilisation de l'IA se développe également dans le domaine de la santé. Elle pourrait aider notamment les radiologues dans le dépistage du cancer du sein. Mais pouvons-nous affirmer que cette technologie remplacera un jour le corps médical ? Une étude mondiale a tenté de répondre à cette question. L'hôpital EpiCURA, l'Université de Mons, le CHU Saint-Pierre et l'Hôpital Foch à Paris ont collaboré à sa réalisation. L'objectif était d'évaluer la performance de ChatGPT dans la prise en charge de cas cliniques réels. les chercheurs ont fourni à l'IA les symptômes et les résultats d'examens cliniques de 45 patients venus consulter en médecine générale ou en ORL. ChatGPT devait ensuite rendre un diagnostic, proposer des examens complémentaires et des traitements. Et les résultats sont surprenants.

L'IA douée pour réaliser un diagnostic différentiel

Il s'est avéré que ChatGPT serait assez doué pour proposer un potentiel diagnostic et aussi des diagnostics "alternatifs" si le premier se trouve incorrect. "À ce niveau-là, il a plus de 60% de bonnes réponses. Un autre atout, c'est que ChatGPT a la capacité de réaliser un diagnostic différentiel quelle que soit la difficulté du cas clinique" précise Jérôme Lechien, professeur à l'Université de Mons et chirurgien ORL. "Il fournit également toute une liste de possibilités dans les examens complémentaires. Donc pour l'être humain, c'est intéressant parce qu'il a une liste de ce qu'il pourrait faire et c'est à lui de faire preuve de discernement pour choisir l'examen le plus adéquat en fonction de la situation clinique".

Par contre, cette intelligence artificielle aura tendance à proposer davantage d'examens complémentaires que le médecin et souvent des examens inutiles. Elle combine aussi "traitement utile" et "traitement inutile". Ce serait donc une grosse encyclopédie qui ne serait pas capable de faire de discernement par rapport aux examens et traitements les plus pertinents. "ChatGPT n'est pas non plus à jour dans certains traitements et il n'a pas intégré les dernières recherches sur certains maladies" confie le professeur Lechien. "Une autre faiblesse également, c'est qu'il a tendance à tenter de mettre toutes les maladies du patient derrière le diagnostic. Lorsqu'une grande partie de la population a de l'hypertension, du cholestérol ou du diabète, ces trois maladies ne sont pas forcément à la base du motif de consultation. Mais ChatGPT a tendance à essayer de trouver un diagnostic en rapport avec toutes les maladies du patient alors que ce n'est pas du tout le cas".

ChatGPT accompagnera les médecins mais ne les remplacera pas

Selon ce professeur, nous sommes au début d'une ère révolutionnaire pour la médecine avec une intelligence artificielle qui viendra améliorer la qualité des soins prodigués par les médecins. "Face à la pénurie que nous connaissons dans notre secteur, il est clair que l'IA pourrait être un atout supplémentaire pour optimiser nos pratiques. Dans certains pays, on utilise déjà l'intelligence artificielle aux Urgences pour trier les patients. Mais il ne faudra pas l'utiliser pour supprimer des emplois, plutôt pour améliorer la médecine mais pour cela, il faudra légiférer." Une révolution qui ne devra donc pas se faire au détriment de l'humain.