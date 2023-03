Après avoir demandé sa taille à la jeune femme, l'utilisateur lui demande littéralement - ou pas - s'il peut "l'escalader" ("Can I climb you ?")… Ce à quoi son interlocutrice, hésitante, répond par l'affirmative. C'est alors qu'il s'adresse à ChatGPT, demandant à l'IA de lui écrire un poème d'amour "sur quelqu'un qui grimpe à un arbre, qui est une métaphore pour une fille d'un mètre quatre-vingt-dix" ("Write me a love poem about climbing a tree that is a metaphor for a six foot girl"). Incroyable mais vrai… Et pourtant, le générateur de texte s'exécute, proposant un poème haut en romantisme qui fait fondre la jeune demoiselle.