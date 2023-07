ChatGPT : près de 50% des employés belges partagent trop de données professionnelles sensibles

Selon une étude auprès de 500 employés belges, près de la moitié des utilisateurs (42%) partagent des données sensibles de leur entreprise en utilisant régulièrement. L’intelligence artificielle de OpenAI.

Kaspersky, spécialisé dans la cybersécurité et connu du grand public pour ses antivirus, dévoile des chiffres "alarmants". Ainsi, on apprend que :

57% des utilisateurs sondés ne vérifient pas la véracité des réponses avant de les utiliser dans leur travail

65% ont déclaré que leur organisation n’a aucune directive ni règle claire concernant l’utilisation de ChatGPT

Seulement 22% des employés savent comment ChatGPT traite les informations communiquées

43% des sondés ne savent pas comment sont traitées leurs données

Dans les rares cas où des directives sont mises en place, les utilisateurs belges interrogés pour les besoins de cette étude ont expliqué que les règles n’étaient "pas suffisamment claires ou complètes."

"38% des personnes interrogées ont expliqué qu’elles avaient reçu des instructions verbales, soit lors d’une réunion d’entreprise (22%), soit individuellement (16%). Seuls 18% ont déclaré que les règles étaient formellement énoncées dans un e-mail officiel et un peu moins de 15% dans un document officiel spécifique", explique Kaspersky.

Quant aux utilisations les plus courantes de l’intelligence artificielle d’OpenAI, on retrouve la génération de contenu ainsi que la traduction ou amélioration de textes (25%) ; ou tout simplement le résumé de textes longs ou de notes de réunion. Malheureusement, plus de la moitié des employés interrogés (57%) déclarent ne pas vérifier l’exactitude ni la fiabilité du contenu généré par l’IA avant de le faire passer pour leur propre travail.

Rappelons qu’il existe plusieurs outils en ligne afin de vérifier si un texte a été généré par une intelligence artificielle. Comme ZeroGPT, disponible à cette adresse. Et que ChatGPT reste avant tout un outil, et non une solution miracle et infaillible.