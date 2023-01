L'artiste a testé l'intelligence artificielle ChatGPT, comparant le résultat à ce qu'un humain serait capable de faire.

Le chanteur des Band Seeds s'intéresse de plus près à ce système capable de générer des textes à la demande.

Il explique sur son blog The Red Hand Files qu'il a reçu plusieurs exemples de paroles de chansons écrites "à la manière de Nick Cave" via ChatGPT. Mais le chanteur n'est pas convaincu.

En réponse à un fan qui lui avait envoyé les paroles générées par l'algorythme, Nick Cave a écrit: avec tout l'amour et le respect du monde, ce morceau est une connerie, une moquerie grotesque de ce que c'est d'être humain."

Les paroles proposées sont : “I am the sinner, I am the saint/ I am the darkness, I am the light/ I am the hunter, I am the prey/ I am the devil, I am the saviour.”

Nick Cave explique: “Depuis son lancement en novembre, beaucoup de personnes m'ont envoyé ce genre de simulation créées par ChatGPT. Il y en a des dizaines. Mais je ne ressens pas le même enthousiasme face à cette technologie. Je comprend que le système en est à ses débuts mais j'espère que nous n'assistons pas à l'émergence de toute l'horreur de l'intelligence artificielle. Ce besoin de faire toujours plus, plus vite, plus loin."

"Des chansons naissent de souffrances, ce qui est intrinsèquement humain, à ma connaissance, une intelligence artificielle ne peut rien "ressentir". Les datas ne souffrent pas. ChatGPT n'a rien vécu, rien expérimenté, n'a été nulle part, n'a rien subi ou enduré, il n'a pas eu l'audace d'aller au-delà de ses limites, et donc il n'a pas la capacité de partager une expérience transcendante, puisqu'il n'a pas de limites à transcender."

“La mélancolie de ChatGPT ne fait qu'imiter et ne sera jamais une expérience humaine authentique, même si celle-ci vient à être dévaluée et insignifiante au fil du temps."

Il termine sa lettre en utilisant quelques paroles rédigées par l'intelligence artificielle pour résumer sa pensée:

“Mark, merci pour la chanson, mais avec tout l'amour et le respect du monde, cette chanson est une connerie, une moquerie grotesque de l'humain et je ne l'aime vraiment pas beaucoup... quoique, attends! Il y a une ligne qui me parle : ‘I’ve got the fire of hell in my eyes‘ , et ça c'est plutôt vrai, pourtant, c'est créé par ChatGPT. ”

Vous pouvez lire l'échange en intégralité ici.