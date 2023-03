ChatGPT : Nick Cave critique à nouveau les chansons écrites par l’intelligence artificielle

Nick Cave a à nouveau fait part de ses réflexions sur la plateforme d’intelligence artificielle, ChatGPT, en déclarant qu’elle devrait "aller se faire foutre et laisser la composition de chansons en paix".

Le leader des Bad Seeds en avait déjà parlé dans des termes peu enthousiastes en janvier dernier, déclarant que le processus était une "moquerie grotesque de ce que cela signifie d’être humain".

Ces commentaires avaient été faits après qu’un fan a contacté Nick Cave via son site, The Red Hand Files, et lui a fait part de paroles générées dans son style par ChatGPT. "Merci pour la chanson", avait-il écrit dans sa réponse initiale. "Mais avec tout l’amour et le respect du monde, cette chanson est une connerie, une moquerie grotesque de ce que c’est que d’être humain".

Aujourd’hui, l’artiste s’est à nouveau exprimé sur l’utilisation de cette plateforme pour créer des paroles, et a déclaré qu’il voulait qu’elle "aille se faire foutre et qu’elle laisse l’écriture de chansons tranquille".

"Mon objection ne porte pas sur l’IA [l’intelligence artificielle] en général. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes inextricablement immergés dans l’IA", a-t-il déclaré au New Yorker lorsqu’on lui a demandé si la plateforme pouvait nous permettre d’apprécier davantage les œuvres d’art créatives.

"C’est plutôt un sentiment de tristesse et de déception de voir qu’il y a des gens intelligents qui pensent que l’acte artistique est si banal qu’il peut être reproduit par une machine. Je trouve cela insultant."

"Il n’y a aucune raison de devoir inventer une technologie capable d’imiter l’acte créatif le plus beau et le plus mystérieux qui soit. En particulier l’écriture d’une chanson. L’intérêt d’écrire une bonne chanson, c’est qu’elle vous apprend quelque chose sur vous-même que vous ne saviez pas encore. C’est là le problème. Vous ne pouvez pas l’imiter".

Il poursuit en expliquant qu’il considère que l’écriture d’une chanson est motivée par des impulsions à la fois "créatives et destructrices", qui ne peuvent être reproduites.

"Peut-être que l’IA peut faire une chanson qui ne se distingue pas de ce que je peux faire. Peut-être même une meilleure chanson. Mais, pour moi, cela n’a pas d’importance – ce n’est pas ça, l’art", a-t-il déclaré. "L’IA peut très bien sauver le monde, mais elle ne peut pas sauver nos âmes. C’est à cela que sert l’art véritable. C’est là toute la différence. Alors, je ne sais pas, à mon humble avis, ChatGPT devrait juste aller se faire foutre et laisser l’écriture de chansons tranquille."

Ailleurs dans l’interview, l’artiste a également fait le point sur le prochain album des Bad Seeds, confirmant qu’il a écrit des chansons mais que le groupe "n’a pas encore commencé à les enregistrer".

La semaine dernière, il a de nouveau fait les gros titres après avoir critiqué le défunt poète et romancier Charles Bukowski.

"Je n’aime pas Charles Bukowski. À mon avis, Charles Bukowski ne fait que se défouler", a-t-il écrit après qu’un fan a souligné les similitudes entre les deux. "Je ne l’aime pas. Même pas un peu. Non, pas du tout."

Nick Cave s’apprête à entamer une tournée en solo dans le courant de l’année. Annoncée jeudi dernier (23 mars), la tournée nord-américaine débutera en Caroline du Nord le 19 septembre et passera par 18 villes américaines avant de s’achever à Los Angeles.